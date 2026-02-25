SR.Teleperformance Aktie

WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

Rentables SRTeleperformance-Investment? 25.02.2026 10:04:07

CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SRTeleperformance von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SRTeleperformance-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das SRTeleperformance-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das SRTeleperformance-Papier an diesem Tag bei 274,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das SRTeleperformance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 36,483 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.02.2026 auf 50,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 856,26 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,44 Prozent verringert.

SRTeleperformance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,95 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

