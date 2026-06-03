SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Frühe Anlage
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03.06.2026 10:03:41
CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SRTeleperformance von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die SRTeleperformance-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 85,86 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,647 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SRTeleperformance-Aktie auf 62,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 727,93 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27,21 Prozent.
Zuletzt verbuchte SRTeleperformance einen Börsenwert von 3,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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