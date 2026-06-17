SR.Teleperformance Aktie

SR.Teleperformance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

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Profitable SRTeleperformance-Investition? 17.06.2026 10:04:19

CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte eine SRTeleperformance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren SRTeleperformance-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SRTeleperformance-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die SRTeleperformance-Aktie bei 322,30 EUR. Bei einem SRTeleperformance-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,310 SRTeleperformance-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 55,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17,24 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 82,76 Prozent verringert.

SRTeleperformance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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