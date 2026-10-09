Thales Aktie
WKN: 850842 / ISIN: FR0000121329
|Investmentbeispiel
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09.10.2026 10:04:05
CAC 40-Wert Thales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thales von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Thales-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Thales-Aktie an diesem Tag bei 134,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Thales-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74,627 Thales-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 097,01 EUR, da sich der Wert eines Thales-Papiers am 08.10.2026 auf 215,70 EUR belief. Mit einer Performance von +60,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Thales belief sich zuletzt auf 44,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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