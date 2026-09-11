Thales Aktie
WKN: 850842 / ISIN: FR0000121329
|Lohnende Thales-Anlage?
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11.09.2026 10:03:35
CAC 40-Wert Thales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thales-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Thales-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 139,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,176 Thales-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Thales-Aktie auf 225,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 615,36 EUR wert. Damit wäre die Investition um 61,54 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Thales eine Börsenbewertung in Höhe von 46,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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