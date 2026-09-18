CAC 40-Wert Thales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thales-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Thales eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 18.09.2021 wurde das Thales-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Thales-Aktie investiert hätte, hätte er nun 123,854 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 238,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 514,49 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 195,14 Prozent zugenommen.

Alle Thales-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at