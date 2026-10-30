Thales Aktie
WKN: 850842 / ISIN: FR0000121329
|Lukrative Thales-Investition?
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30.10.2026 10:03:36
CAC 40-Wert Thales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Thales-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 30.10.2025 wurde die Thales-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 245,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 40,683 Thales-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 238,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 698,94 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 3,01 Prozent gleich.
Der Thales-Wert an der Börse wurde auf 48,98 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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