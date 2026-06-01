CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unibail-Rodamco-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie betrug an diesem Tag 42,43 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,357 Unibail-Rodamco-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.05.2026 auf 99,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 234,13 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 134,13 Prozent gesteigert.

Unibail-Rodamco wurde am Markt mit 14,34 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at