Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Performance im Blick
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16.11.2026 10:03:29
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie betrug an diesem Tag 53,12 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,883 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 175,38 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 13.11.2026 auf 93,16 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 175,38 EUR, was einer positiven Performance von 75,38 Prozent entspricht.
Unibail-Rodamco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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