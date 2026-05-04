CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Unibail-Rodamco-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 44,46 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 224,921 Unibail-Rodamco-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 23 189,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 103,10 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 131,89 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Unibail-Rodamco bezifferte sich zuletzt auf 14,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at