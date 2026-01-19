CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.01.2021 wurden Unibail-Rodamco-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Anteile betrug an diesem Tag 60,38 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 165,618 Unibail-Rodamco-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.01.2026 15 163,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,56 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 51,64 Prozent.

Insgesamt war Unibail-Rodamco zuletzt 13,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at