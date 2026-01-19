Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Investmentbeispiel
|
19.01.2026 10:04:02
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren eingebracht
Am 19.01.2021 wurden Unibail-Rodamco-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Anteile betrug an diesem Tag 60,38 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 165,618 Unibail-Rodamco-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.01.2026 15 163,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,56 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 51,64 Prozent.
Insgesamt war Unibail-Rodamco zuletzt 13,12 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Unibail-Rodamco
Analysen zu Unibail-Rodamco
Aktien in diesem Artikel
|Unibail-Rodamco
|90,48
|-1,09%
