Investmentbeispiel 19.01.2026 10:04:02

CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.01.2021 wurden Unibail-Rodamco-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Anteile betrug an diesem Tag 60,38 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 165,618 Unibail-Rodamco-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.01.2026 15 163,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,56 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 51,64 Prozent.

Insgesamt war Unibail-Rodamco zuletzt 13,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Unibail-Rodamco

Analysen zu Unibail-Rodamco

27.06.24 Unibail-Rodamco Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Unibail-Rodamco 90,48 -1,09% Unibail-Rodamco

