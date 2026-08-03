CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Unibail-Rodamco-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 71,23 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,404 Unibail-Rodamco-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (105,30 EUR), wäre die Investition nun 147,83 EUR wert. Mit einer Performance von +47,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Unibail-Rodamco einen Börsenwert von 15,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at