Bei einem frühen Unibail-Rodamco-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 23.11.2021 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie betrug an diesem Tag 63,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,662 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 409,87 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 20.11.2026 auf 90,02 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 40,99 Prozent vermehrt.

Unibail-Rodamco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at