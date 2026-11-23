Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Lohnendes Unibail-Rodamco-Investment?
|
23.11.2026 10:03:36
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren eingebracht
Am 23.11.2021 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie betrug an diesem Tag 63,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,662 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 409,87 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 20.11.2026 auf 90,02 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 40,99 Prozent vermehrt.
Unibail-Rodamco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unibail-Rodamco
Analysen zu Unibail-Rodamco
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unibail-Rodamco
|90,74
|1,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.