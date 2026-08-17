CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.08.2025 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Unibail-Rodamco-Aktie bei 90,10 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 110,988 Unibail-Rodamco-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (103,50 EUR), wäre die Investition nun 11 487,24 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 11 487,24 EUR, was einer positiven Performance von 14,87 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Unibail-Rodamco belief sich zuletzt auf 14,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at