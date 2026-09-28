Unibail-Rodamco Aktie

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WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246

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Unibail-Rodamco-Investment 28.09.2026 10:03:45

CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Unibail-Rodamco-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 66,93 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert, befänden sich nun 149,410 Unibail-Rodamco-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 703,87 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 25.09.2026 auf 91,72 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,04 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Unibail-Rodamco betrug jüngst 13,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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