Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Unibail-Rodamco-Investment
|
28.09.2026 10:03:45
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 66,93 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert, befänden sich nun 149,410 Unibail-Rodamco-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 703,87 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 25.09.2026 auf 91,72 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,04 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Unibail-Rodamco betrug jüngst 13,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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