CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unibail-Rodamco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 75,06 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,227 Unibail-Rodamco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie auf 103,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 742,34 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,42 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Unibail-Rodamco belief sich zuletzt auf 14,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at