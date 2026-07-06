Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Langfristige Investition
|
06.07.2026 10:03:54
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unibail-Rodamco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 75,06 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,227 Unibail-Rodamco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie auf 103,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 742,34 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,42 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Unibail-Rodamco belief sich zuletzt auf 14,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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