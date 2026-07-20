Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Unibail-Rodamco-Investment im Blick
|
20.07.2026 10:04:24
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unibail-Rodamco-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 80,84 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,370 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 282,16 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 17.07.2026 auf 103,65 EUR belief. Damit wäre die Investition 28,22 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Unibail-Rodamco bezifferte sich zuletzt auf 14,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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