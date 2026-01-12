Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Lohnender Unibail-Rodamco-Einstieg?
|
12.01.2026 10:03:45
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor 3 Jahren verdient
Unibail-Rodamco-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Unibail-Rodamco-Papier bei 56,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,637 Unibail-Rodamco-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie auf 94,24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 662,08 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 662,08 EUR entspricht einer Performance von +66,21 Prozent.
Unibail-Rodamco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,51 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
