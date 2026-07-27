Unibail-Rodamco Aktie

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WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246

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Unibail-Rodamco-Investition im Blick 27.07.2026 10:04:12

CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Unibail-Rodamco-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Unibail-Rodamco-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Unibail-Rodamco-Anteile bei 51,12 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hat, hat nun 195,618 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.07.2026 20 510,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 104,85 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 105,11 Prozent.

Der Marktwert von Unibail-Rodamco betrug jüngst 15,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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