Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Lukratives Unibail-Rodamco-Investment?
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31.08.2026 10:03:47
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 31.08.2021 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 74,20 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investierten, hätten nun 13,477 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Unibail-Rodamco-Aktien wären am 28.08.2026 1 333,69 EUR wert, da der Schlussstand 98,96 EUR betrug. Damit wäre die Investition 33,37 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Unibail-Rodamco belief sich jüngst auf 14,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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