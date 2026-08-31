CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Unibail-Rodamco gewesen.

Am 31.08.2021 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 74,20 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investierten, hätten nun 13,477 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Unibail-Rodamco-Aktien wären am 28.08.2026 1 333,69 EUR wert, da der Schlussstand 98,96 EUR betrug. Damit wäre die Investition 33,37 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Unibail-Rodamco belief sich jüngst auf 14,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at