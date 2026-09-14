CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unibail-Rodamco-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Unibail-Rodamco-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Unibail-Rodamco-Aktie bei 89,34 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,119 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 92,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 103,98 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 3,98 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Unibail-Rodamco belief sich zuletzt auf 13,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at