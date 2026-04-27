CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Unibail-Rodamco gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Unibail-Rodamco-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Unibail-Rodamco-Anteile letztlich bei 73,16 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 13,669 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 103,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 420,86 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,09 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Unibail-Rodamco bezifferte sich zuletzt auf 14,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at