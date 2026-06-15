CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren bedeutet

Am 15.06.2016 wurde das Unibail-Rodamco-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 228,65 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43,735 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 404,11 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Papiers am 12.06.2026 auf 100,70 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 55,96 Prozent.

Unibail-Rodamco war somit zuletzt am Markt 14,54 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at