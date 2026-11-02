CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Unibail-Rodamco-Aktien verlieren können.

Unibail-Rodamco-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Unibail-Rodamco-Papier an diesem Tag 214,90 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,653 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2026 423,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,04 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 423,64 EUR entspricht einer negativen Performance von 57,64 Prozent.

Der Unibail-Rodamco-Wert an der Börse wurde auf 13,16 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at