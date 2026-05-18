Unibail-Rodamco Aktie

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WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246

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Frühes Investment 18.05.2026 10:04:29

CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Unibail-Rodamco-Aktie gebracht.

Am 18.05.2016 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 233,75 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hat, hat nun 4,278 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 406,42 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 15.05.2026 auf 95,00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,36 Prozent abgenommen.

Am Markt war Unibail-Rodamco jüngst 13,71 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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27.06.24 Unibail-Rodamco Neutral JP Morgan Chase & Co.
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