Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Frühes Investment
|
18.05.2026 10:04:29
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren bedeutet
Am 18.05.2016 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 233,75 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hat, hat nun 4,278 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 406,42 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 15.05.2026 auf 95,00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,36 Prozent abgenommen.
Am Markt war Unibail-Rodamco jüngst 13,71 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unibail-Rodamco
|
10:04
|CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.05.26
|CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.05.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.05.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
06.05.26
|Aufschläge in Paris: Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
06.05.26
|Handel in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.05.26
|CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.04.26
|CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu Unibail-Rodamco
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unibail-Rodamco
|94,54
|0,04%