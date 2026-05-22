Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Valeo SA-Performance im Blick
|
22.05.2026 10:04:00
CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valeo SA von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Valeo SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Valeo SA-Aktie an diesem Tag 9,25 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Valeo SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 108,061 Valeo SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Valeo SA-Papiers auf 12,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 334,02 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +33,40 Prozent.
Valeo SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,98 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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