CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valeo SA von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Valeo SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Valeo SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Valeo SA-Aktie an diesem Tag 9,25 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Valeo SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 108,061 Valeo SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Valeo SA-Papiers auf 12,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 334,02 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +33,40 Prozent.

Valeo SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,98 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at