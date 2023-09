CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Valeo SA gekostet

Vor 10 Jahren wurden Valeo SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Valeo SA-Aktie bei 20,14 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 49,652 Valeo SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Valeo SA-Anteile wären am 07.09.2023 863,95 EUR wert, da der Schlussstand 17,40 EUR betrug. Damit wäre die Investition 13,60 Prozent weniger wert.

Der Valeo SA-Wert an der Börse wurde auf 4,27 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at