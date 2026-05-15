CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valeo SA von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Valeo SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 15.05.2016 wurde das Valeo SA-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 46,77 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,138 Valeo SA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 27,44 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Papiers am 14.05.2026 auf 12,84 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 72,56 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Valeo SA belief sich zuletzt auf 2,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at