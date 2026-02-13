CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valeo SA von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Valeo SA-Aktie Investoren gebracht.

Das Valeo SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Valeo SA-Anteile bei 32,36 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Valeo SA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 309,023 Valeo SA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.02.2026 4 147,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,42 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 4 147,10 EUR, was einer negativen Performance von 58,53 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Valeo SA bezifferte sich zuletzt auf 3,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at