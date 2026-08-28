Valeo Aktie

Valeo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

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Valeo SA-Performance 28.08.2026 10:03:39

CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valeo SA von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren Valeo SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 28.08.2021 wurde das Valeo SA-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 24,14 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,143 Valeo SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 56,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,65 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 43,48 Prozent.

Der Börsenwert von Valeo SA belief sich zuletzt auf 3,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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24.07.26 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 Valeo Market-Perform Bernstein Research
22.07.26 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
22.06.26 Valeo Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
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