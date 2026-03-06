Valeo Aktie

Valeo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

Langfristige Performance 06.03.2026 10:03:46

CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Valeo SA-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Valeo SA-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Valeo SA-Aktie an diesem Tag 21,64 EUR wert. Bei einem Valeo SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 462,107 Valeo SA-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.03.2026 5 055,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,94 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 49,45 Prozent.

Am Markt war Valeo SA jüngst 2,77 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

02.03.26 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Valeo Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Valeo Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 Valeo Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
