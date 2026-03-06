Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Langfristige Performance
|
06.03.2026 10:03:46
CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Valeo SA-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Valeo SA-Aktie an diesem Tag 21,64 EUR wert. Bei einem Valeo SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 462,107 Valeo SA-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.03.2026 5 055,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,94 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 49,45 Prozent.
Am Markt war Valeo SA jüngst 2,77 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Valeo SA
Analysen zu Valeo SA
|02.03.26
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Valeo SA
|10,76
|-2,23%
