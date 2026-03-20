Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
|Valeo SA-Performance
|
20.03.2026 10:04:04
CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das Valeo SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Valeo SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44,77 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 22,338 Valeo SA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 217,62 EUR, da sich der Wert einer Valeo SA-Aktie am 19.03.2026 auf 9,74 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78,24 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Valeo SA zuletzt 2,39 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!