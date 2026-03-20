CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Valeo SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Valeo SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Valeo SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44,77 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 22,338 Valeo SA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 217,62 EUR, da sich der Wert einer Valeo SA-Aktie am 19.03.2026 auf 9,74 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78,24 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Valeo SA zuletzt 2,39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at