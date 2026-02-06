Valeo Aktie
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
06.02.2026 10:04:18
CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Valeo SA von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde die Valeo SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Valeo SA-Papiers betrug an diesem Tag 20,75 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48,193 Valeo SA-Aktien. Die gehaltenen Valeo SA-Anteile wären am 05.02.2026 609,40 EUR wert, da der Schlussstand 12,65 EUR betrug. Damit wäre die Investition 39,06 Prozent weniger wert.
Am Markt war Valeo SA jüngst 3,10 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Valeo SA
Analysen zu Valeo SA
|23.01.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Valeo SA
|12,53
|-0,60%
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.