CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Valeo SA von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Valeo SA-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Valeo SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Valeo SA-Papiers betrug an diesem Tag 20,75 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48,193 Valeo SA-Aktien. Die gehaltenen Valeo SA-Anteile wären am 05.02.2026 609,40 EUR wert, da der Schlussstand 12,65 EUR betrug. Damit wäre die Investition 39,06 Prozent weniger wert.

Am Markt war Valeo SA jüngst 3,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at