CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Valeo SA von vor 3 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Valeo SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Valeo SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Valeo SA-Aktie an diesem Tag 19,38 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Valeo SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,161 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2026 gerechnet (13,18 EUR), wäre die Investition nun 68,00 EUR wert. Damit wäre die Investition um 32,00 Prozent gesunken.

Am Markt war Valeo SA jüngst 3,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at