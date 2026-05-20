CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Veolia Environnement-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Veolia Environnement-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Veolia Environnement-Anteile bei 18,92 EUR. Bei einem Veolia Environnement-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,862 Veolia Environnement-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.05.2026 1 811,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,27 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 81,16 Prozent.

Der Marktwert von Veolia Environnement betrug jüngst 25,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at