CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Veolia Environnement-Aktien gewesen.

Das Veolia Environnement-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Veolia Environnement-Papier an diesem Tag bei 18,84 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,308 Veolia Environnement-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166,35 EUR, da sich der Wert einer Veolia Environnement-Aktie am 06.10.2026 auf 31,34 EUR belief. Mit einer Performance von +66,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Veolia Environnement zuletzt 22,29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at