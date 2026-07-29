CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Veolia Environnement-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Veolia Environnement-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 29,72 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 336,474 Veolia Environnement-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Veolia Environnement-Papiers auf 35,68 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 005,38 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 20,05 Prozent gleich.

Der Veolia Environnement-Wert an der Börse wurde auf 26,39 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at