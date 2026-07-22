Veolia Environnement Aktie

Veolia Environnement für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141

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Lohnendes Veolia Environnement-Investment? 22.07.2026 10:04:24

CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veolia Environnement-Aktie Investoren gebracht.

Das Veolia Environnement-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,94 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 32,321 Veolia Environnement-Aktien im Depot. Die gehaltenen Veolia Environnement-Papiere wären am 21.07.2026 1 182,29 EUR wert, da der Schlussstand 36,58 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,23 Prozent.

Alle Veolia Environnement-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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