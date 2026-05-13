Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Profitable Veolia Environnement-Anlage?
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13.05.2026 10:04:04
CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Veolia Environnement-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Veolia Environnement-Aktie bei 24,70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Veolia Environnement-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,048 Veolia Environnement-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Veolia Environnement-Aktie auf 34,27 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,73 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,73 Prozent angewachsen.
Am Markt war Veolia Environnement jüngst 25,35 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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