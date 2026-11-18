Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Langfristige Investition
|
18.11.2026 10:03:19
CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Veolia Environnement-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Veolia Environnement-Aktie bei 28,07 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Veolia Environnement-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,563 Veolia Environnement-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 122,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,36 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 22,41 Prozent.
Veolia Environnement wurde am Markt mit 25,49 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Veolia Environnement S.A.
Analysen zu Veolia Environnement S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Veolia Environnement S.A.
|33,98
|0,09%