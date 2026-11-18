Das wäre der Verdienst eines frühen Veolia Environnement-Einstiegs gewesen.

Das Veolia Environnement-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Veolia Environnement-Aktie bei 28,07 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Veolia Environnement-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,563 Veolia Environnement-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 122,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,36 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 22,41 Prozent.

Veolia Environnement wurde am Markt mit 25,49 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at