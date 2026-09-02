Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Langfristige Investition
|
02.09.2026 10:03:27
CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Veolia Environnement-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,74 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,792 Veolia Environnement-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 132,84 EUR, da sich der Wert einer Veolia Environnement-Aktie am 01.09.2026 auf 32,56 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,28 Prozent vermehrt.
Veolia Environnement wurde am Markt mit 23,86 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Veolia Environnement S.A.
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