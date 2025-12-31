CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Veolia Environnement-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Veolia Environnement-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,08 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,743 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 29,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,12 EUR wert. Mit einer Performance von +41,12 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Veolia Environnement eine Marktkapitalisierung von 21,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at