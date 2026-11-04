Veolia Environnement Aktie

Veolia Environnement ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141

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Frühes Investment 04.11.2026 10:03:34

CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Veolia Environnement eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Veolia Environnement-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,04 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,680 Veolia Environnement-Papiere. Die gehaltenen Veolia Environnement-Papiere wären am 03.11.2026 1 933,49 EUR wert, da der Schlussstand 32,95 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 93,35 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Veolia Environnement eine Börsenbewertung in Höhe von 24,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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