Veolia Environnement Aktie
WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141
|Profitable Veolia Environnement-Anlage?
|
08.07.2026 10:03:40
CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Veolia Environnement-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Veolia Environnement-Papier an diesem Tag bei 24,87 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investierten, hätten nun 402,156 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 37,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 883,80 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,84 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 27,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Veolia Environnement S.A.
Analysen zu Veolia Environnement S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Veolia Environnement S.A.
|36,73
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.