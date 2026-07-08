CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Veolia Environnement-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Veolia Environnement-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Veolia Environnement-Papier an diesem Tag bei 24,87 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investierten, hätten nun 402,156 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 37,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 883,80 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,84 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 27,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at