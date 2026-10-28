CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Veolia Environnement-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Veolia Environnement-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28,76 EUR. Bei einem Veolia Environnement-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,477 Veolia Environnement-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (32,62 EUR), wäre das Investment nun 113,42 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 113,42 EUR, was einer positiven Performance von 13,42 Prozent entspricht.

Veolia Environnement war somit zuletzt am Markt 23,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at