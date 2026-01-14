CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Veolia Environnement von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Veolia Environnement-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Veolia Environnement-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Veolia Environnement-Papier bei 26,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 37,230 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.01.2026 1 101,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,59 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10,16 Prozent.

Veolia Environnement wurde am Markt mit 22,17 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at