WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141

Lukrative Veolia Environnement-Investition? 14.01.2026 10:03:57

CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Veolia Environnement von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Veolia Environnement-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Veolia Environnement-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Veolia Environnement-Papier bei 26,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 37,230 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.01.2026 1 101,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,59 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10,16 Prozent.

Veolia Environnement wurde am Markt mit 22,17 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Veolia Environnement S.A.

Analysen zu Veolia Environnement S.A.

