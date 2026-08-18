Vivendi Aktie

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WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771

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Vivendi-Investmentbeispiel 18.08.2026 10:03:34

CAC 40-Wert Vivendi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vivendi-Investment von vor einem Jahr verloren

CAC 40-Wert Vivendi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vivendi-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Vivendi eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 18.08.2025 wurde das Vivendi-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Vivendi-Aktie bei 3,16 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31,666 Vivendi-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Vivendi-Aktie auf 1,66 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,56 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -47,44 Prozent.

Der Börsenwert von Vivendi belief sich zuletzt auf 1,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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