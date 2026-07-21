CAC 40-Wert Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vivendi-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Vivendi eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Vivendi-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,41 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 935,134 Vivendi-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 1,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 550,34 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 44,50 Prozent verkleinert.

Alle Vivendi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at