CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Worldline SA-Investment verloren

Vor Jahren Worldline SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 31.08.2022 wurden Worldline SA-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 42,79 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,370 Worldline SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.08.2023 gerechnet (30,27 EUR), wäre die Investition nun 707,41 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 29,26 Prozent gleich.

Der Worldline SA-Wert an der Börse wurde auf 8,51 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at