CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldline SA von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Worldline SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Worldline SA-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Worldline SA-Anteile bei 6,32 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Worldline SA-Aktie investiert, befänden sich nun 1 582,627 Worldline SA-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 424,78 EUR, da sich der Wert einer Worldline SA-Aktie am 29.04.2026 auf 0,27 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 95,75 Prozent abgenommen.

Worldline SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 623,72 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at